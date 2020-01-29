Боррель намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении посетить линию соприкосновения в Донбассе.

«Безусловно, я хочу посетить наиболее важные части страны. Я хочу посетить Донбасс, границу, где есть ещё значительное количество военной активности, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит ситуация там. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы людей перестали убивать», — приводит ТАСС его слова.

Боррель подчеркнул важность реализации результатов последнего саммита в нормандском формате, который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

30 декабря 2019 года сообщалось, что в ЕС позитивно оценили обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, который состоялся в соответствии с достигнутыми на нормандском саммите в Париже договорённостями.