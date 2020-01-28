В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

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В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что в ходе разговора обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 января при поддержке властей страны постоянной выставки «Территория и суверенитет», «где в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы».

Отмечается, что ведомство указало на неоспоримость законного суверенитета России над данной территорией.

В МИД подчеркнули, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договорённостью лидеров России и Японии о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнёров признать в полном объёме итоги Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

В декабре лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал объявить все Курильские острова частью Японии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на данный призыв, подчеркнув, что такие заявления «подрывают доверие стран друг к другу».

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