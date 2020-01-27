МИД России рассказал о задержании подданного Японии в конце 2019 года

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Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России рассказал о задержании подданного Японии в конце 2019 года
  • РИА Новости

«25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии», — приводит Интерфакс сообщение.

Как указали российские дипломаты, задержанному объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК России.

«Ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию России. На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину», — добавили в МИД.

Также в ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, ему вручили ноту протеста.

Ранее в японских СМИ появилась информация о передаче сотрудникам российского торгового представительства секретной информации о японской коммуникационной компании.

Позднее в российском посольстве выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившихся сообщений. 

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