СМИ: Военные США извлекли тела жертв крушения самолёта в Афганистане

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Американские военные извлекли останки людей из-под обломков самолёта США, потерпевшего крушение в афганской провинции Газни 27 января.
СМИ: Военные США извлекли тела жертв крушения самолёта в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Как рассказал собеседник агентства, военным пришлось предпринять несколько попыток по извлечению останков из-за сложных географических и погодных условий. Уточняется, что также к месту падения самолёта не удалось подойти сразу из-за противостояния боевиков «Талибана»*.

27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана в районе Дех Як разбился самолёт. При этом власти страны отметили, что «разбившийся в Газни самолёт принадлежал иностранной авиакомпании».

После этого американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни разбился самолёт США Bombardier E-11A.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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