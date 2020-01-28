В бундестаге подвергли критике состояние ВС Германии

Спецуполномоченный бундестага по вооружённым силам Ханс-Петер Бартельс заявил о неудовлетворительном состоянии немецкой армии.

«Я бы с удовольствием сообщил о повсеместном и ощутимом улучшении условий службы наших солдат. Но заявленные тренды в значительной степени пока неощутимы», — цитирует РИА Новости Бартельса.

Он подверг бундесвер критике за нехватку персонала, бюрократию и недостаточную материальную базу.

Бартельс также отметил, что немецкая армия должна быть перестроена к 2031 году.

«Она должна быть готова к коллективной обороне в Европе и одновременно участвовать в десятках иностранных миссий по всему миру», — указал он.

Ранее Вооружённые силы Германии возобновили программу по повышению подготовки военнослужащих в Ираке.