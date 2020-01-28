Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

По её словам, статистика заболеваемости за прошлую неделю впервые показала снижение.

«Ранее ежедневный прирост новых случаев заболевания составлял коэффициент, равный 1,5, теперь он равен 1,3. Мы очень надеемся, что это результат высокоэффективных беспрецедентных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами. Динамика распространения коронавируса полностью соответствует тому прогнозу, который составили наши коллеги из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Чтобы был результат от проводимых противоэпидемических мероприятий, должно пройти не менее половины инкубационного периода, что мы сегодня и наблюдаем», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.