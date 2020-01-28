В Токио прокомментировали задержание подданного Японии в России

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В МИД Японии заявили, что в курсе ситуации с задержанием в России японского журналиста, но пока воздержатся от разглашения подробностей по этому вопросу.

«Нам известно, что в прошлом году 25 декабря журналист агентства Kyodo был задержан местными правоохранительными органами... МИД Японии воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов (по этому вопросу. — RT)», — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в российском МИД сообщили, что подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. Как отмечалось, задержанному объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК России. Подданному Японии были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию России. На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину, добавили в МИД.

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