Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ирана

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Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин оценил перспективы сотрудничества России и Ирана.
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ирана
  • Reuters

«Наиболее перспективным является сотрудничество в сфере мирного атома. Это прежде всего строительство атомных станций», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, можно говорить и о военно-техническом сотрудничестве, но в данном случае существуют ограничения.

Тем не менее, полагает Сажин, данное направление в ближайшие годы точно станет одним из факторов развития двусторонних отношений.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал развивать товарооборот между Россией и Ираном.

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