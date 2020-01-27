Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ирана
- Reuters
«Наиболее перспективным является сотрудничество в сфере мирного атома. Это прежде всего строительство атомных станций», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, можно говорить и о военно-техническом сотрудничестве, но в данном случае существуют ограничения.
Тем не менее, полагает Сажин, данное направление в ближайшие годы точно станет одним из факторов развития двусторонних отношений.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал развивать товарооборот между Россией и Ираном.