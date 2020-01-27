Аньес отправила боливийское правительство в отставку

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку.

«Президент Жанин Аньес подала ходатайство об отставке министров», — говорится в сообщении гостелерадио Боливии (RTP) в Twitter.

Para la presidente Jeanine Áñez es "usual" que se realicen ajustes en el equipo de trabajo del Poder Ejecutivo en vísperas de la inscripción de candidatos para la elección del 3 de mayo. pic.twitter.com/plc5CAlVHV — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) January 27, 2020

Отмечается, что новое правительство будет утверждено в ближайшее время.

Ранее Жанин Аньес заявила о своём решении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих 3 мая выборах.