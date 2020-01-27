Аньес отправила боливийское правительство в отставку

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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку.
Аньес отправила боливийское правительство в отставку
  • Reuters

«Президент Жанин Аньес подала ходатайство об отставке министров», — говорится в сообщении гостелерадио Боливии (RTP) в Twitter.

Отмечается, что новое правительство будет утверждено в ближайшее время.

Ранее Жанин Аньес заявила о своём решении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих 3 мая выборах.

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