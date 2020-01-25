Аньес объявила о решении участвовать в президентских выборах в Боливии

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила о своём решении баллотироваться на пост главы государства на предстоящих 3 мая выборах.

«Сегодня я сообщаю боливийским семьям, что приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих всеобщих выборах», — цитирует её ТАСС.

В декабре СМИ писали о нежелании Аньес участвовать в президентских выборах в Боливии и оказывать поддержку кому-либо из кандидатов.

О намерении баллотироваться в президенты Боливии также сообщил бывший министр экономики страны Луис Арсе, который представляет партию «Движение к социализму» экс-президента Эво Моралеса.