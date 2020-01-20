Экс-министр экономики Боливии выдвигается в президенты от партии Моралеса

Бывший министр экономики Боливии Луис Арсе выбран кандидатом в президенты Боливии от партии «Движение к социализму» экс-президента Эво Моралеса.

«После двух этапов интенсивных дебатов... была выбрана формула, с которой мы победим на выборах 3 мая: президент — Луис Арсе Катакора, вице-президент — Давид Чокеуанка», — написал Моралес в Twitter.

Ранее высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, юридического лица в связи с обвинениями в причастности к подтасовке результатов выборов.

Высший избирательный суд Боливии назначил на 3 мая новые всеобщие выборы в стране.