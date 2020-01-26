Корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
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- РИА Новости
«За время стоянки в порту российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу», — приводит сообщение флота ТАСС.
После этого корабль продолжит действия по борьбе с пиратством в Индийском океане.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть.