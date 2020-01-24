Подлодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть

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Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть.
Подлодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По сценарию, во время стоянки в пункте базирования в одном из отсеков произошло условное возгорание и задымление. После сигнала тревоги личный состав аварийно-спасательной группы начал мероприятия по борьбе за живучесть подлодки.

Экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, надеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке.

Кроме того, военнослужащие отработали взаимодействие с центральным постом.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».

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