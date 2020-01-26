Трамп оценил предложение Зарифа о возвращении к переговорам

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о возможном возвращении Тегерана к переговорам с Вашингтоном при условии отмены санкций.
Трамп оценил предложение Зарифа о возвращении к переговорам
  • Reuters

«Иранский министр иностранных дел заявил о желании Ирана вести переговоры с США, но хочет отмены санкций. Нет, спасибо!» — написал он в Twitter.

Ранее Зариф не исключил переговоров с Соединёнными Штатами, отметив, что Вашингтон может «изменить свой подход и признать реалии».

15 января американский лидер заявил, что не стремится к смене режима в Иране, но при этом внимательно следит за ситуацией с протестами в ИРИ.

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