Трамп оценил предложение Зарифа о возвращении к переговорам
- Reuters
«Иранский министр иностранных дел заявил о желании Ирана вести переговоры с США, но хочет отмены санкций. Нет, спасибо!» — написал он в Twitter.
Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews@OANN No Thanks!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
Ранее Зариф не исключил переговоров с Соединёнными Штатами, отметив, что Вашингтон может «изменить свой подход и признать реалии».
15 января американский лидер заявил, что не стремится к смене режима в Иране, но при этом внимательно следит за ситуацией с протестами в ИРИ.