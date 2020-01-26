Трамп оценил предложение Зарифа о возвращении к переговорам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о возможном возвращении Тегерана к переговорам с Вашингтоном при условии отмены санкций.

«Иранский министр иностранных дел заявил о желании Ирана вести переговоры с США, но хочет отмены санкций. Нет, спасибо!» — написал он в Twitter.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews@OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Ранее Зариф не исключил переговоров с Соединёнными Штатами, отметив, что Вашингтон может «изменить свой подход и признать реалии».

15 января американский лидер заявил, что не стремится к смене режима в Иране, но при этом внимательно следит за ситуацией с протестами в ИРИ.