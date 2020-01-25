В Иране не исключают возвращения США за стол переговоров

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил переговоров с Соединёнными Штатами, отметив, что Вашингтон может «изменить свой подход и признать реалии».
В Иране не исключают возвращения США за стол переговоров
  • Reuters

«Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме. Важно то, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить своё прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы всё ещё сидим за столом переговоров, это они ушли. США нанесли большой вред иранскому народу. Придёт день, когда им придётся это компенсировать. У нас много терпения», — сказал Зариф в интервью Der Spiegel.

Ранее Зариф рассказал, какой ущерб экономике государства нанесла сложившаяся в регионе напряжённость.

15 января американский лидер заявил, что не стремится к смене режима в Иране, но при этом внимательно следит за ситуацией с протестами в ИРИ.

Также Трамп заявлял, что не против переговоров с Тегераном на определённых условиях. При этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отмечал, что верит в возвращение иранской стороны за стол переговоров. 

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