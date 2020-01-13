Трамп заявил, что не против переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против переговоров с Ираном на определённых условиях.

«Советник по национальной безопасности (Роберт О'Брайен ) предположил сегодня, что санкции и протесты уже заставили «замолчать» Иран, заставят его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, начнут ли они переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но без ядерного оружия и если они перестанут «убивать своих протестующих», — написал Трамп в Twitter.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что верит в то, что Иран вернётся за стол переговоров.

Также глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел конкретных доказательств того, что Иран готовил нападения на четыре посольства США.