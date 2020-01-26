Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что поддерживает точку зрения о том, что безопасность в Европе возможно только при участии России.
Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью газете Wiener Zeitung.

Отмечается, что говоря об отношениях России и Европы, министр вспомнил цитату президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией», — подчеркнул Шалленберг.

Он также добавил, что Австрия всегда стремилась к диалогу.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.

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