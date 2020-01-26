Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы
- Reuters
Об этом он сказал в интервью газете Wiener Zeitung.
Отмечается, что говоря об отношениях России и Европы, министр вспомнил цитату президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
«Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией», — подчеркнул Шалленберг.
Он также добавил, что Австрия всегда стремилась к диалогу.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.