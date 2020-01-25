Для граждан 53 стран упрощён въезд в Россию через Владивосток

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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощённый порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток.
Для граждан 53 стран упрощён въезд в Россию через Владивосток
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В обновлённый перечень входят 53 страны, для их граждан при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.

В конце декабря «Невские новости» сообщали, что иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга.

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