Для граждан 53 стран упрощён въезд в Россию через Владивосток
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В обновлённый перечень входят 53 страны, для их граждан при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.
В конце декабря «Невские новости» сообщали, что иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга.