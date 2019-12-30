Иностранцы подали около 100 тысяч заявок на получение электронных виз для посещения Петербурга

Иностранцы подали около 100 тыс. заявок на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

За три месяца существования такой услуги в Петербурге побывали более 60 тыс. туристов. Большинство заявок поступает от граждан Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии.

Чаще всего границу пересекали в аэропорту Пулково и автомобильном пункте пропуска «Ивангород».

Как заявил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, введение электронных виз стало эффективной мерой поддержки туротрасли.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.