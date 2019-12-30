Иностранцы подали около 100 тысяч заявок на получение электронных виз для посещения Петербурга
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- РИА Новости
За три месяца существования такой услуги в Петербурге побывали более 60 тыс. туристов. Большинство заявок поступает от граждан Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии.
Чаще всего границу пересекали в аэропорту Пулково и автомобильном пункте пропуска «Ивангород».
Как заявил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, введение электронных виз стало эффективной мерой поддержки туротрасли.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.