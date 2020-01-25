Посольство России прорабатывает вопрос о выезде россиян из Ухани

Посольство России в Китае прорабатывает вопрос с китайской стороной об организации выезда граждан России из провинции Хубэй и города Ухань. Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров.

«Пока официального ответа (по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Ухани. — RT) нет», — цитирует РИА Новости Егорова.

Он сообщил, что в посольство поступают просьбы от россиян «разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань».

«В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан из Ухани и провинции Хубэй», — заявил дипломат.

Он рассказал, что дипмиссия собирает запросы от граждан России, для этого была открыта специальная линия связи, в том числе во «ВКонтакте» и по электронной почте, «чтобы находящиеся в Ухани и Хубэе люди писали о своих проблемах, о своём местонахождении, и если у них есть желание покинуть Хубэй, чтобы они об этом сообщали».

«Мы всё это обрабатываем, заносим в соответствующий список и передаём это китайской стороне, прорабатываем вопрос выезда», — добавил Егоров.

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По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.

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