Иран предложил помощь Турции после землетрясения

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в связи с землетрясением, которое произошло в турецком Элязыге 24 января.

«После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших», — говорится в сообщении иранского Министерства иностранных дел.

Зариф также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 22 человека.