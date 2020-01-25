СМИ узнали об отказе Кипра поддержать новые санкции ЕС против России

Кипр отказывается поддержать введение новых санкций Евросоюза против нескольких официальных лиц России в Крыму до тех пор, пока ЕС не примет более жёсткие ограничительные меры против Турции из-за буровых работ в кипрских территориальных водах, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются в санкционный список по Крыму», — приводит агентство слова одного из неназванных дипломатов ЕС.

По словам другого представителя Евросоюза, в альянсе раздражены и удивлены такой позицией Кипра.

Действия Никосии не позволили принять согласованные Евросоюзом санкции против России из-за Крыма, так как для их окончательного утверждения необходимо согласие всех стран — членов альянса.

При этом третий источник выразил надежду, что санкции ЕС всё же будут приняты в начале следующей недели.

В МИД Кипра, в свою очередь, заявили о необходимости дополнительного пересмотра предлагаемых Евросоюзом мер в отношении России.

В декабре глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России, , срок действия которых истекает 31 января 2020 года, продлены на полгода.

Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik отметил, что Евросоюзу стало сложнее прийти к консенсусу из-за увеличения числа стран, заинтересованных в отмене, смягчении или частичном снятии санкций против России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.