В ВятГУ рассказали о состоянии кировских студентов, обучающихся в Китае

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В Вятском государственном университете сообщили о состоянии девяти кировских студентов, которые проходят обучение в Хуанганском педагогическом университете по направлению «Лингвистика. Китайский язык».
В ВятГУ рассказали о состоянии кировских студентов, обучающихся в Китае
  • Reuters

Как сообщает портал progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ВятГУ, со студентами ежедневно связывается руководство университета.

«Условия, в которых пребывают студенты, и состояние ребят находятся под контролем сотрудников Управления дополнительного образования и международной деятельности. Все студенты здоровы, они находятся в кампусе университета. Территория университета на период эпидемии закрыта. Всем студентам ежедневно выдают сухие пайки. За территорию университета ребята не выходят», — отметили в пресс-службе.

В университете также добавили, что за студентами ежедневно наблюдают медицинские работники.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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