Руководству ООН рекомендовали не использовать WhatsApp

Руководство ООН не использует в рабочей переписке приложение WhatsApp. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя официального представителя Генсека организации Фархана Хака.

В ходе брифинга, как отмечается, Хака спросили, пользуется ли Генсек ООН Антониу Гутерреш приложением для переговоров с мировыми лидерами.

«На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищённый механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что Генеральный секретарь использует его», — сказал он.

Он не стал комментировать сообщения о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса через WhatsApp.

«Нам надо получить больше информации… Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики, и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями», — добавил он.

Как уточняет агентство, ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе заявили, что не исключают причастности саудовского наследного принца к взлому мобильного телефона Безоса.

Спецдокладчики выразили обеспокоенность данными о том, что с аккаунта WhatsApp, который якобы принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за Безосом.

Осенью 2019 года экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что использование мессенджеров WhatsApp и Telegram «чрезвычайно опасно» для высокопоставленных чиновников.