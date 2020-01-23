В Госдуме прокомментировали расширение санкций США по Ирану

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов расширить санкционный список по Ирану.
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США по Ирану
  • РИА Новости

«Действия Соединённых Штатов вполне предсказуемы и объяснимы с их позиции. Но они непонятны чисто по-человечески и по международному праву. США действуют с позиции силы, давят экономическими санкциями», — заявил депутат.

По его словам, подобными действиями американцы пытаются сохранить свои «лидирующие позиции в экономике».

«На Иран пытаются надавить так, чтобы это ударило и по его стратегическому партнёру Китаю», — сказал Шерин.

Ранее Соединённые Штаты приняли решение расширить санкционный список по Ирану.

Под санкции подпали один гражданин Ирана и гражданин Китая. Также ограничительные меры ввели в отношении шести компаний.

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