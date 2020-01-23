Эксперт прокомментировал идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.

«Предложение, конечно, своевременное. Ведь мы отмечаем в этом году не только 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, но и 75-летие создания Организации Объединённых Наций», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вполне возможно, что необходимо провести некую «перезагрузку», оценить перспективы самой организации и Совета Безопасности.

Как считает Шатров, для современного уровня отношений России и Запада эта инициатива могла бы найти поддержку у всех.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал предложение провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.