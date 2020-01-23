Проживающая в Ухани россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Проживающая в китайской Ухани россиянка Сабина Полякова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Проживающая в Ухани россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

В беседе с tverigrad.ru она рассказала, что вся серьёзность ситуации стала очевидной три-четыре дня назад.

«По улицам ходят врачи в полностью закрытых изолирующих костюмах — до этого я такие видела только в фильмах-катастрофах про апокалипсис», — утверждает она.

Как сообщила Полякова, её дом находится в нескольких сотнях метров от рынка морепродуктов, где впервые были выявлены заболевшие коронавирусом.

«Сейчас рынок закрыт», — добавила она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить