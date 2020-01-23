Проживающая в Ухани россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Проживающая в китайской Ухани россиянка Сабина Полякова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

В беседе с tverigrad.ru она рассказала, что вся серьёзность ситуации стала очевидной три-четыре дня назад.

«По улицам ходят врачи в полностью закрытых изолирующих костюмах — до этого я такие видела только в фильмах-катастрофах про апокалипсис», — утверждает она.

Как сообщила Полякова, её дом находится в нескольких сотнях метров от рынка морепродуктов, где впервые были выявлены заболевшие коронавирусом.

«Сейчас рынок закрыт», — добавила она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.