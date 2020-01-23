В Госдуме прокомментировали идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН

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Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.
В Госдуме прокомментировали идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН
  • Reuters

Как отметил депутат, у России и Запада есть общие цели в виде построения единой системы безопасности, которая смогла бы гарантировать неприменение оружия массового поражения и исключала бы такие случаи.

«В мире неспокойно, из-за чего великие державы, которые были победителями во Второй мировой войне и составляющие костяк Совета Безопасности ООН, должны взять на себя чёткие обязательства по сохранению порядка на планете», — цитирует Морозова ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» поддержал предложение Путина.

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