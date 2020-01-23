Сноуден прокомментировал ситуацию с делом Ассанжа

Эдвард Сноуден в беседе с бывшим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа прокомментировал ситуацию вокруг дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Сноуден отметил, что «многие люди против Ассанжа из-за его личных качеств, его прежней политики, его работы, они обвиняют его в предвзятости и тому подобное».

«Но подумайте о том, что произойдёт, если этот человек попадёт в тюрьму за публикацию того, что даже правительство Соединённых Штатов признаёт достоверной информацией», — отметил он.

Он указал на то, что Ассанж «не является гражданином США, у него нет грин-карты», он не живёт в США и не имеет связей с ними.

«И вот мы доставим его в США, где он проведёт остаток своей жизни в тюрьме за преступление рассказывать правду», — заявил он.

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона перенёс слушания по существу по делу об экстрадиции Ассанжа.

Ассанж, обвинённый в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по экстрадиции начались 2 мая.

В конце мая американские власти заявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа с 2018 года ведёт на RT еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».