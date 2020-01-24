Дутерте сравнил отношение России и США к Филиппинам

Президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью RT рассказал, что, в отличие от Соединённых Штатов, Россия и Китай уважают суверенитет и независимость его страны.

У Дутерте спросили, что Филиппинам могут предложить Россия и Китай, чего не могут предложить США.

«Ничего, кроме того, что вы (Россия и Китай. — RT) уважаете суверенитет Филиппин. Потому что США продолжают смотреть на нас как на вассалов, так как мы были под их властью на протяжении 50 лет», — заявил он.

Он подчеркнул, что Филиппины всегда могут рассчитывать на справедливую позицию России и Китая, но не США.

«Всё потому, что они (Россия и Китай. — RT) уважают суверенитет страны, чего совершенно не делают США. И это относится не только к Филиппинам, но и к другим странам. Они абсолютно не уважают суверенитет государств», — отметил Дутерте.

В октябре 2019 года во время визита Дутерте в Россию ему подарили российскую высокоточную винтовку ORSIS Т-5000.