В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана

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В Росавиации в ходе совещания рабочей группы, занимающейся безопасностью полётов российских авиакомпаний в Ближневосточном регионе, обсудили ситуацию в воздушном пространстве Ирана.
В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана
  • РИА Новости

«В ходе совещания представители российских авиакомпаний доложили о том, что при осуществлении полётов в воздушном пространстве Ирана экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

При этом в ведомстве уточнили, что «российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полётов».

Отмечается, что российские авиакомпании не используют воздушное пространство Ирака.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько «обратил внимание на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях в полётах и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время».

В ведомстве добавили, что продолжают следить за ситуацией.

Ранее замлавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что авиасообщение с Ираном осуществляется в соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности.

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