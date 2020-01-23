В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана
- РИА Новости
«В ходе совещания представители российских авиакомпаний доложили о том, что при осуществлении полётов в воздушном пространстве Ирана экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.
При этом в ведомстве уточнили, что «российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полётов».
Отмечается, что российские авиакомпании не используют воздушное пространство Ирака.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько «обратил внимание на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях в полётах и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время».
В ведомстве добавили, что продолжают следить за ситуацией.
Ранее замлавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что авиасообщение с Ираном осуществляется в соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности.