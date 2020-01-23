СМИ: Трамп побил свой рекорд по числу постов в Twitter за день

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Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству постов в своём Twitter за день, сообщает издание Politico.
СМИ: Трамп побил свой рекорд по числу постов в Twitter за день
  • Reuters

«Президент опубликовал в своём аккаунте более 140 записей», — указано в тексте.

Отмечается, что в подсчёт включены как собственные твиты Трампа, так и ретвиты.

Предыдущий рекорд американского лидера был зафиксирован в середине декабря и составил 123 поста.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter. По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон «крайне быстро» получает реакцию от мировых лидеров.

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