СМИ: Трамп побил свой рекорд по числу постов в Twitter за день
- Reuters
«Президент опубликовал в своём аккаунте более 140 записей», — указано в тексте.
Отмечается, что в подсчёт включены как собственные твиты Трампа, так и ретвиты.
Предыдущий рекорд американского лидера был зафиксирован в середине декабря и составил 123 поста.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал мощным средством коммуникации сообщения американского лидера Дональда Трампа в Twitter. По его словам, благодаря этому каналу связи Вашингтон «крайне быстро» получает реакцию от мировых лидеров.