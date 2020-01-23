Эксперт прокомментировал заявление Генсека ООН о приходе новых «всадников Апокалипсиса»

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что «мир приближается к точке невозврата» и четыре новых «всадника Апокалипсиса» уже появились.

«Речь не идёт о том, что в мире есть набор угроз и «всадников Апокалипсиса». Это слишком упрощает проблему. Главная проблема Земли заключается в вопиющей несправедливости — что несколько тысяч миллиардеров владеют тем же, чем владеет большая половина человечества», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, решение проблем равенства людей и стран и их равного доступа к необходимым ресурсам позволит снять существующие демографические проблемы перенаселения планеты.

Ранее Гутерреш выразил мнение, что «всадниками» в современном мире являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.