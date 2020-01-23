Путин прибыл в Израиль

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Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Израиль.
Путин прибыл в Израиль
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Российский лидер примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

На форум соберутся порядка 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Европейского союза.

Путин также примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда, который был спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запросе Киева о встрече Зеленского и Путина в ходе визита в Израиль.

Как отметил Ушаков, «весьма сомнительно», что состоятся продолжительные беседы.

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