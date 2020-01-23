В Израиле сообщили о подписании с Россией договора об усыновлении

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Министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи сопредседателей российско-израильской межправкомиссии был заключён договор об усыновлении, что является «историческим событием».
В Израиле сообщили о подписании с Россией договора об усыновлении
  • Pixabay

«Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие», — заявил он. 

Агентство отмечает, что переговоры о заключении между Россией и Израилем соглашения по усыновлению российских детей велись с 2016 года.

Элькин является сопредседателем межправкомиссии с израильской стороны. Россию в рамках встречи представлял заместитель главы Минэкономразвития Азер Муталим оглы Талыбов.

Ранее министр экологии Израиля сообщил о росте торгового оборота с Россией.

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