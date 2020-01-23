В Израиле сообщили о росте торгового оборота с Россией

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Министр экологии Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин в ходе встречи сопредседателей комиссии рассказал о росте торгового оборота между Израилем и Россией.
В Израиле сообщили о росте торгового оборота с Россией
  • РИА Новости

«Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил $5 млрд», — сказал он.

По словам Элькина, «докризисная цифра была $4 млрд». Министр уточнил, что Израиль и Россия «не только впервые вернулись на эту цифру, но даже переплюнули её на $1 млрд».

Он добавил, что «половина этой суммы — нефтепродукты». 

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Израиль состоится 23 января.

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