В Израиле сообщили о росте торгового оборота с Россией
- РИА Новости
«Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил $5 млрд», — сказал он.
По словам Элькина, «докризисная цифра была $4 млрд». Министр уточнил, что Израиль и Россия «не только впервые вернулись на эту цифру, но даже переплюнули её на $1 млрд».
Он добавил, что «половина этой суммы — нефтепродукты».
Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Израиль состоится 23 января.