Президент Вьетнама приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Коммунистической партии и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг намерен приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Президент Вьетнама приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
  • Reuters

Об этом сообщил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

«В данном случае я не говорю «может быть». Это уже точно: генеральный секретарь компартии Вьетнама и президент Вьетнама Нгун Фу Чонг уже принял приглашение президента России Путина принять участие в церемонии празднования 9 мая этого года», — цитирует РИА Новости посла.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить