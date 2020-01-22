Президент Вьетнама приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Генеральный секретарь Коммунистической партии и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг намерен приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.

«В данном случае я не говорю «может быть». Это уже точно: генеральный секретарь компартии Вьетнама и президент Вьетнама Нгун Фу Чонг уже принял приглашение президента России Путина принять участие в церемонии празднования 9 мая этого года», — цитирует РИА Новости посла.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы.