Трамп рассказал о своём разочаровании в компании Boeing

Президент США Дональд Трамп назвал корпорацию Boeing «большим разочарованием».

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNBC.

«Очень разочаровывающая компания. Это одна из величайших корпораций мира, давайте скажем, была год назад, а потом неожиданно произошли все эти события... Boeing — большое, большое разочарование для меня», — сказал он.

В декабре 2019 года в Boeing сообщили о планах приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.

В марте 2019 года в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.