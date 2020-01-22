Ракетный обстрел привёл к приостановке работы аэропорта в Триполи

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи приостановил свою работу из-за ракетного обстрела.

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

«Авиарейсы в аэропорту Митига приостановлены из-за того, что он подвергся беспорядочному ракетному обстрелу», — указывается в заявлении.

Ранее в Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В итоговом коммюнике стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии. Мировые лидеры также призвали сохранить запрет на поставку оружия в страну и заявили о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов.