Ракетный обстрел привёл к приостановке работы аэропорта в Триполи

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Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи приостановил свою работу из-за ракетного обстрела.
Ракетный обстрел привёл к приостановке работы аэропорта в Триполи
  • Reuters

Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

«Авиарейсы в аэропорту Митига приостановлены из-за того, что он подвергся беспорядочному ракетному обстрелу», — указывается в заявлении.

Ранее в Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В итоговом коммюнике стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии. Мировые лидеры также призвали сохранить запрет на поставку оружия в страну и заявили о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов.

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