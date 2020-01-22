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Столтенберг призвал к расширению роли НАТО на Ближнем Востоке

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс обладает потенциалом для расширения своей роли на Ближнем Востоке. Об этом информирует РИА Новости.
Столтенберг призвал к расширению роли НАТО на Ближнем Востоке
  • Reuters

По его словам, в настоящий момент внутри НАТО и с партнёрами альянса, в том числе и в регионе, обсуждается вопрос о том, может ли Североатлантический альянс расширить свою роль на Ближнем Востоке.

Столтенберг выразил мнение, что «у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии».

«Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства», — сообщил генсек альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО может расширить свою роль через обучение военных сил стран региона, в особенности в Ираке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили деятельность альянса на Ближнем Востоке.

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