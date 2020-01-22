Столтенберг призвал к расширению роли НАТО на Ближнем Востоке
- Reuters
По его словам, в настоящий момент внутри НАТО и с партнёрами альянса, в том числе и в регионе, обсуждается вопрос о том, может ли Североатлантический альянс расширить свою роль на Ближнем Востоке.
Столтенберг выразил мнение, что «у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии».
«Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства», — сообщил генсек альянса.
Столтенберг добавил, что НАТО может расширить свою роль через обучение военных сил стран региона, в особенности в Ираке.
Ранее американский лидер Дональд Трамп и Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили деятельность альянса на Ближнем Востоке.