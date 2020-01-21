Замглавы Минобороны Фомин встретился с французской коллегой Гиттон

Замминистра обороны России Александр Фомин встретился в Париже с начальником Главного управления международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции Алис Гиттон.

«В ходе встречи обсуждены пути достижения прогресса в российско-французских отношениях, основанных на доверии. Консультации позволили изучить направления возможного сотрудничества по актуальным вопросам международной безопасности», — сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что встреча получит развитие «в ходе других мероприятий для продолжения контактов высокого уровня между двумя министерствами».

Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что прошедший 2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях, стороны нарастили двусторонние контакты и расширили их повестку дня.