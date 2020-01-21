Трамп провёл встречу с фон дер Ляйен
- Reuters
«Сегодня в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом США Дональдом Трампом», — сообщили в ЕК.
Как рассказали в пресс-службе, «этот дружеский обмен мнениями между союзниками на полях ВЭФ стал первой возможностью встретиться лично и сопоставить позиции по ряду ключевых вопросов, в частности, по торговле, технологиям и энергетике».
«Это было первое знакомство двух лидеров. Обе стороны договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы продвинуть вперёд трансатлантическую повестку дня», — добавили в ЕК.
Ранее сообщалось, что Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.