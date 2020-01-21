«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Трамп провёл встречу с фон дер Ляйен

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп провёл встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Трамп провёл встречу с фон дер Ляйен
  • Reuters

«Сегодня в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом США Дональдом Трампом», — сообщили в ЕК.

Как рассказали в пресс-службе, «этот дружеский обмен мнениями между союзниками на полях ВЭФ стал первой возможностью встретиться лично и сопоставить позиции по ряду ключевых вопросов, в частности, по торговле, технологиям и энергетике».

«Это было первое знакомство двух лидеров. Обе стороны договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы продвинуть вперёд трансатлантическую повестку дня», — добавили в ЕК.

Ранее сообщалось, что Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить