Трамп провёл встречу с фон дер Ляйен

Американский лидер Дональд Трамп провёл встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Сегодня в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом США Дональдом Трампом», — сообщили в ЕК.

Как рассказали в пресс-службе, «этот дружеский обмен мнениями между союзниками на полях ВЭФ стал первой возможностью встретиться лично и сопоставить позиции по ряду ключевых вопросов, в частности, по торговле, технологиям и энергетике».

«Это было первое знакомство двух лидеров. Обе стороны договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы продвинуть вперёд трансатлантическую повестку дня», — добавили в ЕК.

Ранее сообщалось, что Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.