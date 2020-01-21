Вучич рассказал о намерении провести новые встречи с Путиным

Сербский лидер Александр Вучич планирует дважды встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.

«Я увижу его в любом случае, но я надеюсь, что относительно скоро, через два месяца, я встречусь с ним вновь, а затем я посещу Москву в мае (по случаю) 75-й годовщины освобождения всей Европы и огромной победы Красной армии и всех других союзников», — сказал Вучич РИА Новости во время Всемирного экономического форума в Давосе.

В декабре 2019 года Путин в ходе встречи с сербским лидером отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией.

По его словам, стратегическое партнёрство между странами подтверждается ежедневной работой, что также касается и политической сферы и экономической.