Вучич рассказал о намерении провести новые встречи с Путиным

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Сербский лидер Александр Вучич планирует дважды встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.
Вучич рассказал о намерении провести новые встречи с Путиным
  • РИА Новости

«Я увижу его в любом случае, но я надеюсь, что относительно скоро, через два месяца, я встречусь с ним вновь, а затем я посещу Москву в мае (по случаю) 75-й годовщины освобождения всей Европы и огромной победы Красной армии и всех других союзников», — сказал Вучич РИА Новости во время Всемирного экономического форума в Давосе.

В декабре 2019 года Путин в ходе встречи с сербским лидером отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией.

По его словам, стратегическое партнёрство между странами подтверждается ежедневной работой, что также касается и политической сферы и экономической.

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