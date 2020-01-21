МИД России заявил о движении США к росту напряжённости по вооружениям

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон движется к наращиванию напряжённости в сфере ядерных вооружений и в сфере стратегической стабильности.

Об этом, как сообщает РИА Новости, Лавров заявил на общем собрании Российского совета по международным делам.

По словам министра, российская сторона в конце 2019 года направила США предложения касательно продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Пока мы ответа так и не получили, но тем временем видим движение (США) в противоположном направлении, в направлении наращивания напряжённости в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД.