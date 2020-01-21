При пожаре в Томской области погибли шесть человек

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При пожаре в жилом доме в Томской области погибли шесть человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымский Асиновского района погибли шесть человек.

Из здания сами эвакуировались три человека.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.

Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселёвск Кемеровской области.

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