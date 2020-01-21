При пожаре в Томской области погибли шесть человек
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымский Асиновского района погибли шесть человек.
Из здания сами эвакуировались три человека.
К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
Личности погибших устанавливаются.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселёвск Кемеровской области.