Помпео обсудил с главой МИД Боливии выборы в стране

Госсекретарь США Майк Помпео провёл в Боготе встречу с министром иностранных дел Боливии Кареном Лонгариком.

«Он подчеркнул решительную поддержку правительством США свободных, справедливых, прозрачных и инклюзивных выборов и выделил области для международного сотрудничества в поддержку выборов в Боливии», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Отмечается, что Помпео и министр иностранных дел Лонгарик также обсудили пути укрепления двусторонних отношений и улучшения наших экономических и торговых связей.

Ранее стало известно, что бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро из правительства Эво Моралеса отправлен в предварительное заключение на полгода.