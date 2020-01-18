Бывший глава МВД Боливии отправлен в тюрьму

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Бывший глава МВД Боливии Карлос Ромеро из правительства Эво Моралеса отправлен в предварительное заключение на полгода.
Бывший глава МВД Боливии отправлен в тюрьму
  • globallookpress.com

«Гражданин Карлос Ромеро должен отбыть предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро в Ла-Пасе в течение шести месяцев, пока происходит судебный процесс в отношении него», — приводит РИА Новости слова судьи Алана Сарате.

Ранее Высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, юридического лица в связи с обвинениями в причастности к подтасовке результатов выборов.

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