The Guardian назвала имя «нового главаря» ИГ

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Британское издание The Guardian назвало имя «нового главаря» террористической организации «Исламское государство»*.

По данным издания, полученным от представителей двух разведок, новым главой ИГ стал один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

Отмечается, что он был назначен главарём ИГ в октябре 2019 года, спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. 

27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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