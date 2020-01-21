The Guardian назвала имя «нового главаря» ИГ
По данным издания, полученным от представителей двух разведок, новым главой ИГ стал один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
Отмечается, что он был назначен главарём ИГ в октябре 2019 года, спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.