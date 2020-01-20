Сотни мигрантов попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой

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Сотни мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой.
Сотни мигрантов попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой
  • Reuters

Об этом сообщает Milenio.

Попытка прорыва границы произошла после того, как власти североамериканского государства отказали каравану мигрантов в возможности организованно попасть на свою территорию.

По данным издания, нарушители границы забрасывают камнями бойцов Национальной гвардии Мексики, выставивших оцепление у берега пограничной реки Сучьяте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона поможет властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора положить конец незаконной миграции.

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