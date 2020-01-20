Сотни мигрантов попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой

Сотни мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой.

Reuters

Об этом сообщает Milenio. Попытка прорыва границы произошла после того, как власти североамериканского государства отказали каравану мигрантов в возможности организованно попасть на свою территорию. По данным издания, нарушители границы забрасывают камнями бойцов Национальной гвардии Мексики, выставивших оцепление у берега пограничной реки Сучьяте. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона поможет властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора положить конец незаконной миграции.