В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, продолжится уже под эгидой ООН.

19 января в столице Германии состоялась встреча по ливийскому урегулированию с участием России, США, Турции, Египта и других стран.

На саммите присутствовали руководитель правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, однако организовать прямые переговоры между ними не удалось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что достигнута договорённость о всеобъемлющем плане разрешения конфликта.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров сообщил, что итоговый документ содержит положения об устойчивом прекращении огня.